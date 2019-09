Billy Gilmour: dentro l’ascesa del ‘nuovo Modric' del Chelsea e della Scozia

Dopo aver fatto il suo debutto con la prima squadra del Chelsea ad agosto, Gilmour è pronto a sfruttare nuove chance agli ordini di Lampard.

Con un alla ricerca della vittoria e sotto pressione nell’ultima uscita di campionato contro lo , Frank Lampard ha deciso negli ultimi minuti di gara di affidarsi ad un diciottenne senza precedenti esperienze in prima squadra.

Ovviamente la cosa conferma ulteriormente il fatto che l’attuale tecnico della compagine londinese punterà molto sui talenti del settore giovanile dei Blues nel corso della stagione, ma d’altronde le sue mani sono legate visto che al club è stato imposto il divieto di muoversi sul mercato.

Più in generale questa è la conferma del grande rispetto che Billy Gilmour si è guadagnato nella West London e, sebbene il suo ingresso in campo non abbia impedito allo Sheffield di agguantare il pareggio in pieno recupero, non è certo con lui che possono prendersela i tifosi del Chelsea.

Nel suo primo cameo di 6’ in Premier League, il talento dell’Under 21 scozzese ha offerto sprazzi delle sue abilità tecniche. Paragonato a Modric e attento osservatore dell’ex Chelsea Cesc Fabregas, è un centrocampista capace di confezionare passaggi di enorme qualità.

Pochi sono stati i talenti del Chelsea che sono approdati in prima squadra senza aver prima trascorso un periodo in prestito altrove negli ultimi anni, di fatto la cosa è riuscita al solo Callum Hudson-Odoi che è passato direttamente dal settore giovanile al grande caldo dello Stamford Bridge. Visto quanto il club londinese ha lottato per far suo Gilmour, non sarà tuttavia una sorpresa vederlo presto giocare con maggiore costanza.

Nella primavera del 2017, quando era ai Glasgow , sulle sue tracce c’erano entrambi i club di Manchester, l’ , il ed il . Alla fine il Chelsea riuscì ad avere la meglio sulla nutritissima concorrenza e a chiudere l’operazione nel giugno di quello stesso anno, al compimento del suo 16° compleanno, a fronte di un esborso che, secondo quanto appreso da Goal, è stato da record per un giocatore di quella età.

I Rangers speravano di poter lanciare Gilmour in prima squadra, dopo che il suo percorso di crescita presso la Scottish Football Association's Performance School si era ormai concluso. James Grady ha allenato Gilmour quando il ragazzo era appena dodicenne ed è stato in questo momento che le qualità uniche del giovanissimo talento sono venute alla luce.

“Sa che non ha bisogno di superare cinque giocatori per far bene”, ha spiegato Grady a Goal. “Billy ha capito già in tenera età che è più importante essere bravi che belli. Come tipologia di giocatore lo vedo vicinissimo a Modric. Non è molto grosso, ma gioca con entrambi i piedi ed è forte tecnicamente. E’ tenace e non si complica la vita: dribbla quando serve, se vede una linea di passaggio la sfrutta o altrimenti tiene palla finché non pensa che ce ne sia una migliore”.

“Il suo più grande talento è l’impulso, la vera fame di essere il migliore. Oggi ho 48 anni e lavoro nel mondo del calcio da quando ne avevo 20 e in lui vedo il modello ideale che deve osservare colui che vuole ottenere qualcosa. E’ uno che lavora duramente, nulla lo fermerà”.

“E’ tornato a scuola dopo che ha firmato con il Chelsea. Ad un bambino che gli ha chiesto ‘Come è stato il salto dai Rangers al Chelsea?’ lui ha risposto ‘ai Rangers volevo essere il migliore nella mia squadra e nel club, al Chelsea sei in un ambiente nel quale devi invece cercare di essere il migliore al mondo. Non basta essere il migliore del club, perché il Chelsea può prendere i talenti più forti in ogni parte del mondo’”.

La ha già iniziato a raccogliere i frutti dell’atteggiamento di Gilmour, visto che ha brillato al Torneo di Tolone nel 2018 nonostante fosse un sedicenne che giocava una competizione Under 21. E’ stato nominato rivelazione della competizione e questo nonostante fosse tra i tre giocatori più giovani del torneo”.

Al Chelsea la principale preoccupazione era legata al suo fisico, visto che è abbastanza leggero per giocare tra i grandi. Gli allenatori dei Blues stanno quindi cercando di assicurarsi che il ragazzo sia completamente pronto a reggere l’intensità di una partita di prima squadra, prima di fare di lui un punto fermo del gruppo di Lampard.

Sebbene la sua abilità con la palla non possa essere messa in discussione, è stato incoraggiato a studiare i video di Fabregas, questo al fine di fargli comprendere quale sarà il ruolo chiamato a svolgere nel Chelsea dei prossimi anni.

“Da centrocampista, io guardo Cesc Fabregas”, ha detto il giovane talento a Chelsea TV nel dicembre 2017. “L’ho studiato, ho inserito nel mio gioco cose che sono del suo gioco e quindi nel complesso la cosa mi può rendere un centrocampista migliore”.

Tocco, visione, intelligenza e fiuto per il goal, sono queste le qualità che Gilmour ha mostrato durante la primissima fase della sua giovane carriera, il tutto mentre sta cercando di diventare anche uno specialista dei calci da fermo.

Nove goal e sei assist nelle 32 partite giocate a livello giovanile nella scorsa stagione, dimostrano che presto sarà pronto per il successivo passo e Lampard ha già dimostrato di essere consapevole del suo talento portandolo in panchina per la sfida di Supercoppa Europea contro il , prima di farlo debuttare in campionato tre settimane dopo.

L’attuale contratto di Gilmour scade nel 2021 e si pensa che nei prossimi mesi il Chelsea lo rinnoverà, man mano che il ragazzo continuerà a crescere.

Oggi, per giocare ai massimi livelli, serve anche un po’ di fortuna e quanto sta accendo in questo periodo al club potrebbe rappresentare il momento migliore negli ultimi quindici anni per diventare a soli 18 anni un giocatore della prima squadra del Chelsea.