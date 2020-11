Billel Omrani, l'attaccante del Cluj preferito a Mahrez

"Sei identico a lui, non vogliamo ostacolarlo": la storia di come Mahrez sia stato scartato dal Marsiglia per Omrani, oggi attaccante del Cluj.

Nella vita, come nel calcio, le scelte sono tutto. La strada che percorri, il treno su cui sali, la squadra per cui tifi: a volte basta un semplice sì o un no, una scelta giusta o sbagliata, per cambiare il corso delle cose.

E' quello che è successo a , ormai dieci anni fa. Un giorno, all'accademia dell'OM si presenta un ragazzino di 18 anni per fare il classico provino. E' gracile, non ancora del tutto formato fisicamente, ma ha parecchia tecnica. Il suo nome è Riyad Mahrez.

"Sono andato a fare un provino al Marsiglia. Ero molto felice perché l’OM era la mia squadra del cuore. Mi piaceva il , perché era la squadra della mia città, ma l’OM è la mia squadra preferita. Andai a Marsiglia".

Insomma Mahrez, come raccontato qualche anno dopo, è felice come un Pasqua. Il provino va pure bene e per il ragazzino nato a Sarcelles, nella periferia di Parigi, sembrano spalancarsi le porte di uno dei settori giovanili più prestigiosi di .

"Il ds José Anigo venne a vedere l’allenamento. Mi ha portato nel suo ufficio, mi ha detto: “Francamente, voglio farti firmare". Nella mia testa, ero in un film. Avevo 18 anni. Mi ha chiesto: “Come sei arrivato? In treno?". Ho detto di si. Disse alla sua segretaria: “Portagli un biglietto aereo per stasera”. Mi ha passato le maglie di Marsiglia. Sono tornato a casa, pensavo di aver firmato".

Mahrez si vede già con addosso la divisa dell'OM. Sogna di debuttare al Velodrome, di andare a esultare sotto la curva dopo il suo primo goal. Ma al mondo c'è probabilmente una cosa peggiore delle scelte sbagliate: le illusioni.

"Dopo 3-4 giorni, lui ha chiamato il mio agente e gli ha detto: “Abbiamo un giocatore che è identico a lui qui, vogliamo che sia lui a emergere, non vogliamo ostacolarlo” Questo giocatore era Billel Omrani, che ora gioca al Cluj.”

Dopo quel rifiuto Mahrez entra a far parte delle giovanili del Le Havre, in Ligue 2. Nel giro di un paio di stagioni ruba la scena a tutti e si trasferisce al . E così, nell'ordine, diventa campione d' , miglior giocatore dell'anno in Premier League, miglior giocatore africano dell'anno, ancora campione d'Inghilterra e campione d'Africa con la sua .

E Omrani? Beh, a differenza di Mahrez riesce ad esordire con la maglia del Marsiglia. Riesce anche a segnare un goal in , l'unico in appena dieci presenze totali con l'OM. Poi si trasferisce al Cluj, in Romania, e diventa un vero leader del club, vincendo tre campionati e una Supercoppa.

Non esattamente la stessa carriera e non esattamente lo stesso ruolo, come diceva erroneamente Anigo, il ds del Marsiglia. Perché se Mahrez è nato e cresciuto come stupefacente esterno offensivo, Omrani negli anni ha cambiato posizione, diventando a tutti gli effetti una punta. Insomma, avrebbero potuto giocare insieme. Ma non ditelo ad Anigo...