Biglietti Napoli-Milan: quando escono, prezzi e dove comprarli

La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League mette di fronte Napoli e Milan: dove comprare i biglietti del "Maradona".

Dopo la sfida in programma il 12 aprile, a San Siro, Napoli e Milan si incontreranno nuovamente allo stadio "Diego Armando Maradona" per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Così è stato deciso dopo il sorteggio di Nyon che ha accoppiato due squadre nel turno che precede le semifinali: la vincente tra gli azzurri e i rossoneri sfiderà una tra Inter e Benfica.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI NAPOLI-MILAN

Non sono ancora disponibili i biglietti per Napoli-Milan, ma è possibile che vengano messi in vendita durante la sosta delle Nazionali, quindi nella parte finale del mese di marzo.

PREZZO BIGLIETTI NAPOLI-MILAN

Deve ancora partire la prevendita dei biglietti per assistere a Napoli-Milan: in attesa della data che verrà fissata nei prossimi giorni, è possibile solo ipotizzare il prezzo dei tagliandi.

Contro l'Eintracht Francoforte, il Napoli ha messo in vendita i biglietti da un costo di 60€, per quel che riguarda la curva, con diverse promozioni relative alla Tribuna Family (80€ adulto e 40€ gli Under 12).

DOVE COMPRARE BIGLIETTI NAPOLI-MILAN

Dopo l'apertura della prevendita, sarà possibile acquistare i biglietti per Napoli-Milan attraverso i canali ufficiali dei due club e le rivendite autorizzate.