Biglietti Milan-Napoli: quando escono, prezzi e dove comprarli

Grande attesa per l'andata dei quarti di finale di Champions League: i rossoneri sfidano gli azzurri a San Siro. Dove comprare i biglietti.

L'urna di Nyon ha messo di fronte due italiane ai quarti di finale di Champions League: Milan e Napoli si affrontano in gare di andata e ritorno per la qualificazione alle semifinali. Step precedente all'atto conclusivo della competizione.

Sarà, tra l'altro, un confronto che segnerà il mese di aprile, considerando anche la sfida di Serie A in programma a inizio mese: le altre due partite, andata e ritorno, verranno disputate il 12 aprile, a San Siro, e il 18 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI MILAN-NAPOLI

Non è ancora stata fissata la data d'uscita dei biglietti per assistere a Milan-Napoli, ma con ogni probabilità bisognerà attendere l'ultima settimana di marzo.

A una prima fase di prevendita legata alla prelazione per gli abbonati seguirà, poi, la vendita libera dei tagliandi.

Sono già sold out, invece, biglietti "Club 1899 VIP Hospitality" messi a disposizione sul sito del Milan.

PREZZO BIGLIETTI MILAN-NAPOLI

Anche in questo caso bisognerà attendere la data d'uscita dei biglietti per scoprire il costo degli stessi: in questa stagione i tagliandi per le gare interne del Milan in Champions League è variato diverse volte.

Contro il Tottenham, ad esempio, sono stati messi in vendita da 49€ (per i possessori dell'abbonamento 2022/23).

In poche ore sono stati esauriti i biglietti relativi al pacchetto "Club 1899 VIP Hospitality".

DOVE COMPRARE BIGLIETTI MILAN-NAPOLI

Una volta messi a disposizione, sarà possibile acquistare i biglietti di Milan-Napoli attraverso i canali ufficiali dei club e le rivendite autorizzate.