Biglietti Juventus-Inter: quando escono, prezzi e dove comprarli

Vendita libera: dalle ore 12:00 del 16/03/2023. In attesa di disposizioni da parte dell’ Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti nella provincia di Milano, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera