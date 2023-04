Biglietti finale Champions League 2023: dove comprarli e i prezzi per il match di Istanbul

Le informazioni sui biglietti della finale della Champions League 2023: dove comprarli e dove poter prenotare gli hotel a Istanbul.

Ci siamo quasi: manca sempre meno alla finale di Champions League 2023: giunti alle semifinali, Milan, Inter, Manchester City e Real Madrid si giocano l'accesso all'atto conclusivo del torneo.

Un evento che si è già messo in moto con la vendita dei biglietti per assistere allo "showdown" dello stadio Ataturk: ma quanto costano i biglietti? E dove poter alloggiare a Istanbul?

In questa pagina troverete tutto il necessario per organizzare il viaggio in finale, in Turchia, nel migliore dei modi.

PREZZI BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE - QUANTO COSTANO

Ci sono diverse fasce di prezzo per i biglietti messi in vendita dalla UEFA per la finale di Champions League 2023: si va da 70€ a 690€.

Biglietti finale Champions League 2023:

Category Price 1 €690 2 €490 3 €180 4 €70

I biglietti per spettatori disabili sono disponibili a un prezzo di 70€, mentre un biglietto per l'accompagnatore può essere richiesto gratuitamente.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

I biglietti per la finale di Champions League 2023 sono disponibili sul portale UEFA.

I tifosi dovranno registrare un account UEFA e procedere con l'acquisto dei biglietti: per adesso sono disponibili solo i biglietti generali della finale di Champions League: nel corso delle settimane, una volta concluse le due semifinali, i due club finalisti daranno ulteriori indicazioni sulla messa in vendita dei biglietti.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Per adesso, i biglietti messi in vendita sul portale UEFA sono quelli generali, slegati dai club: la vendita è aperta dal 21 aprile al 28 aprile.

Una volta conosciute le due finaliste, le stesse metteranno in vendita ulteriori biglietti per assistere alla finale di Champions League 2023.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Finale Champions League 2023 QUANDO 10 giugno 2023 IN TV Canale 5 / Sky Sport IN STREAMING Mediaset Infinity / Sky GO CALCIO D'INIZIO 21:00

La finale di Champions League è in programma per il 10 giugno 2023: il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

Sarà possibile seguirla in TV e Streaming sui canali Mediaset, ovvero Canale 5 e Mediaset Infinity, e sui canali Sky, su Sky Sport e Sky GO.

HOTEL VICINO ALLO STADIO ATATURK A ISTANBUL

La finale della Champions League 2022/23 verrà disputata allo stadio Ataturk di Istanbul, un impianto da 75 mila posti nel distretto di Basaksehir.

Lo stadio è servito dalla linea M9 Atakoy-Olimpiyat della Metro di Istanbul.

Puoi trovare tutte le informazioni sugli hotel disponibili nella mappa.

DOVE GUARDARE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2023 IN TV E STREAMING

Per l'Italia saranno Mediaset e Sky Sport a trasmettere la finale di Champions League 2023.