Biglietti festa Scudetto Napoli-Sampdoria: quando escono, prezzi e dove comprarli

Il Napoli chiude il campionato contro la Sampdoria al "Maradona": sarà festa. Tutte le informazioni sui biglietti.

Sì, la conquista matematica dello Scudetto: in casa Napoli, però, c'è grande attesa per la festa per il titolo di Campioni d'Italia 2023.

Gli azzurri di Luciano Spalletti potranno sollevare la coppa solamente all'ultima giornata, prevista per il 4 giugno 2023, quando si giocherà Napoli-Sampdoria.

Solo allora il Napoli potrà gioire pienamente con i suoi tifosi: in questa pagina troverete tutte le informazioni sui biglietti per assistere alla Festa Scudetto, ovvero a Napoli-Sampdoria.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DELLA FESTA SCUDETTO NAPOLI-SAMPDORIA

I biglietti della festa Scudetto del Napoli, ovvero per Napoli-Sampdoria: con ogni probabilità verranno messi in vendita nell'ultima settimana di maggio.

PREZZI BIGLIETTI FESTA SCUDETTO NAPOLI-SAMPDORIA

Una volta partita la prevendita dei biglietti della festa Scudetto del Napoli, ovvero della sfida tra Napoli e Sampdoria, verranno resi noti anche i prezzi per i vari settori.

DOVE COMPRARE BIGLIETTI FESTA SCUDETTO NAPOLI-SAMPDORIA

Stando all'esperienza di questa stagione, i biglietti della festa Scudetto del Napoli potranno essere acquistati nei punti vendita presenti nell'elenco pubblicato sul sito ufficiale del Napoli.

I biglietti di Napoli-Sampdoria potranno essere acquistati anche sul sito Ticketone.