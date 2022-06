Bielsa di nuovo all'Athletic Bilbao? Il ritorno con Arechabaleta presidente

Qualora Iñaki Arechabaleta dovesse essere eletto presidente, Marcelo Bielsa tornerebbe a guidare l'Athletic Bilbao dopo 9 stagioni.

Marcelo Bielsa di nuovo allenatore dell'Athletic Bilbao. Una suggestione romanticissima, una pazza idea, 'Loca' verrebbe automaticamente da dire. Scenario possibile, a patto che...

A patto che venga eletto il presidente giusto per concretizzare il clamoroso ritorno dell'argentino - fresco di benservito al Leeds - sulla panchina dei baschi: nome e cognome corrispondono al profilo di Iñaki Arechabaleta, uno dei candidati nella corsa alla massima poltrona del club.

Come fa sapere 'Radio Popular' e riporta 'AS', Arechabaleta punta di essere eletto nuovo numero uno del Bilbao forte della decisione di riportare Bielsa in biancorosso. Tra i due, esiste già un accordo per tramutare in realtà la splendida suggestione.

L'articolo prosegue qui sotto

Arechabaleta potrebbe annunciare il 'Loco' prima del 24 giugno, data in cui prenderanno forma le elezioni per stabilire chi sarà il nuovo presidente dell'Athletic, in modo da attirare maggiori preferenze e stuzzicare la fantasia di chi si presenterà al voto.

Bielsa ha allenato i baschi dal 2011 al 2013, raggiungendo le finali di Copa del Rey ed Europa League entrambe però perse rispettivamente contro il Barcellona di Guardiola e l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone.