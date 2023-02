Biancheri al Manchester United: il 16enne di origini italiane lascia il Cardiff

Nato in Galles ma di chiare origini italiane, Gabriele Biancheri si appresta ad approdare alle giovanili del Manchester United dopo 9 anni al Cardiff.

E' ancora sconosciuto ai più, ma il profilo di Gabriele Biancheri potrebbe presto diventare parecchio comune tra i calciofili: 16 anni, nato in Galles ma con evidenti origini italiane tradite da nome e cognome, è una promessa emersa dal settore giovanile del Cardiff.

Ben presto, però, il suo nuovo club sarà il Manchester United che ha superato la concorrenza del Chelsea per accaparrarselo: lo stesso Biancheri ha salutato il Cardiff con questo post pubblicato sull'account Instagram personale.

"Dopo più di 9 anni il mio tempo al Cardiff è finito. Vorrei ringraziare tutti i miei allenatori per avermi aiutato a diventare il giocatore e la persona che sono oggi e tutti i miei compagni di squadra. Sarò grato per sempre per l'opportunità avuta in questa società".

Biancheri (idoneo a giocare con Galles, Inghilterra e Italia) è un attaccante molto versatile che fa dell'agilità il suo punto di forza maggiore: non è altissimo, ma le doti tecniche e la grande visione di gioco lo rendono temibile per i difensori avversari.

In stagione ha già messo a segno 17 goal ed è stato convocato dall'Under 21 del Cardiff, mentre con l'Under 17 della nazionale gallese è sceso in campo in tre occasioni tra settembre e ottobre 2022.

Biancheri potrà firmare un contratto da professionista soltanto a settembre, quando compirà 17 anni: fino a quel momento avrà l'opportunità di continuare a crescere all'interno di uno dei vivai più floridi d'Inghilterra, da sempre sensibile al fascino delle giovani promesse. Potrebbe essere proprio lui il nuovo gioiello destinato a fare le fortune della prima squadra dei 'Red Devils' in futuro: sulla scia, magari, di un certo Marcus Rashford.