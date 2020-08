Il Betis blinda la porta: è ufficiale l'arrivo di Bravo

Claudio Bravo è il nuovo portiere del Betis che lo ha prelevato a parametro zero: contratto di un anno con opzione per una seconda stagione.

C'era curiosità per conoscere la prossima squadra di Claudio Bravo, il cui contratto in scadenza col non è stato rinnovato: oggi è arrivata l'ufficialità.

Il portiere cileno si è accordato col Betis: contratto di un anno con opzione per un'altra stagione, come annunciato dalla società andalusa.

Bravo ha trascorso le ultime quattro stagioni al Manchester City, gran parte delle quali da riserva dell'estremo difensore titolare Ederson. In precedenza ha giocato anche con , e Colo Colo.

Con il ha giocato 123 partite (secondo giocatore più presente della storia), vincendo due volte la Copa America (2015 e 2016).