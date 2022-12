Betis-Atalanta 0-3: tris e sorrisi per la Dea, in rete Muriel ed Ederson

I nerazzurri vincono in Spagna lanciano segnali positivi in ottica ripresa: in goal anche De Roon, reduce dai Mondiali in Qatar.

Servivano segnali importanti, dall'Atalanta e sono arrivati, in un'amichevole che comunque segna uno step importante in vista della ripresa dei campionati: i nerazzurri vincono al Benito Villamarin contro il Betis per 0-3.

Lo fanno con due goal nel primo tempo e uno nella ripresa: lo fanno, soprattutto, con gli uomini che più tra tutti dovranno far capire di esserci nella prossima metà di stagione.

La Dea risolve la pratica sostanzialmente in mezz'ora, con le reti di Luis Muriel, che fa capire di essere tornato in ottima condizione con una conclusione al volo da applausi, e De Roon su sponda di Zapata, al rientro dai Mondiali in Qatar disputati con l'Olanda.

Nella ripresa fa il suo ingresso in campo anche Ederson, che appena entrato raccoglie in profondità un pallone preciso di Koopmeiners, altro reduce dei Mondiali, e insacca per lo 0-3.

Ritrovano minutaggio anche Zappacosta e Palomino, quest'ultimo chiamato a perfezionare la condizione dopo mesi ai box per le note vicende che lo hanno riguardato e rientrato proprio a ridosso della sosta.

TABELLINO

REAL BETIS-ATALANTA 0-3

MARCATORI: 22′ Muriel, 27′ de Roon, 48′ Éderson.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (46′ Aitor Ruibal), Luiz Felipe (69′ Perez), Felix, Alex Moreno (58′ Miranda); William (46′ Edgar), Guardado (58′ Enrique Fernandez); Luiz Henrique (58’n Joaquin), Fekir (69′ Camarasa), Rodri (58′ Juanmi); Borja Iglesias (69′ Willian Josè).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso (90′ Rossi); Toloi, Palomino (81′ Okoli), Djimsiti; Zortea (46′ Éderson), Mæhle (63′ Zappacosta), de Roon, Ruggeri (81′ Soppy); Koopmeiners, Muriel (63′ Højlund), Zapata (63′ Lookman).