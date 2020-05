La strana collezione di Berni: “Ho due fette di meteoriti ed un pezzo di Luna”

Il portiere dell’Inter, Tommaso Berni, ha raccontato ad Inter TV le sue curiose collezioni e il suo amore per l'arte.

Quello che sta vivendo il calcio italiano è un momento che fino a pochi mesi fa in pochi avrebbero potuto anche immaginare. La pandemia ha costretto ad uno stop forzato e la cosa ha comportato ovviamente moltissimi cambiamenti per i giocatori.

Tommaso Berni , in un’intervista rilasciata a TV per il format "A night not for everyone ", ha svelato come sta trascorrendo le sue giornate e come si sta allenando.

"Comincia ad essere difficile, ma ci si tiene in forma e si seguono gli allenamenti. La bambina appena nata ci tiene impegnati, nei momenti liberi leggiamo e ascoltiamo musica, non abbiamo più la televisione da due anni e quindi non mi faccio infangare da tutte le notizie”.

Il portiere nerazzurro ha un ruolo importante nello spogliatoio.

“Io vado al campo sempre con il sorriso, poi si accettano tutte le decisioni dei mister e si rimane positivi. Ho accumulato tanta esperienza e posso dare consigli guidando i compagni. Mi viene naturale essere un collante”.

Tra le sue passioni ci sono anche i meteoriti e nella sua collezione spicca un pezzo in particolare.

“Colleziono meteoriti? Ho avuto la possibilità di poterne comprare, ho un pezzo di Luna (e anche mia moglie si chiama così) e due meteoriti… Siamo così piccoli rispetto all’universo che averne un pezzettino a casa mi fa restare umile. Comunque un pezzo di luna non è così complicato da trovare, bisogna ovviamente rivolgersi a degli esperti, altrimenti rischi di ritrovarti con un pezzo di calcestruzzo”.

Berni ama anche l’arte ed in particolare Klimt .

“Sono appassionato d’arte, sono un grande amante di Klimt e ho visto una mostra che mi ha lasciato a bocca aperta”.

