Bernardo Corradi e l'Inter: una storia durata appena 4 minuti

Bernardo Corradi, acquistato dall'Inter nel 2000, ha giocato solo 4 minuti in un preliminare di Champions. Poi la cessione alla Lazio per Crespo.

Il nome di Bernardo Corradi nella memoria collettiva è prevalentemente legato al e alla , dove l'ex attaccante ha conquistato anche l'unico trofeo della sua carriera da calciatore: una Coppa nel 2003/04, peraltro segnando un goal nella finale di ritorno contro la .

Il cartellino di Corradi però per qualche stagione è stato controllato dall' . Furono infatti i nerazzurri, nell'estate del 2000, ad acquistarlo dal con cui aveva debuttato in il 30 agosto 1999 proprio contro la Lazio.

GLI ANNI ALL'INTER: DAL CHIEVO AI 4 MINUTI IN CHAMPIONS

Senza mai giocare in maglia nerazzurra, l'Inter decide di girare Corradi in prestito al Chievo in Serie B. L'attaccante contribuirà con 12 goal alla storica prima promozione del club clivense in Serie A e nella stagione successiva metterà a segno altri 10 goal portando il Chievo addirittura in Coppa UEFA.

Corradi una volta rientrato all'Inter ha il tempo di giocare 4' contro lo nel ritorno dei preliminari di grazie a Cuper, che lo fa entrare nel finale di gara al posto di Christian Vieri. Tanto che l'attaccante a quel punto crede finalmente di potersi giocare le sue carte in nerazzurro.

"Essere considerato il "vice-Vieri" non è certo un declassamento, lui è un campione affermato ed io sono alla mia prima stagione in un grande club. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare un passo alla volta progredendo sempre. Giocare con Vieri mi sarà utile per carpirgli qualche segreto".

Qualche settimana dopo invece Corradi verrà sacrificato nell'operazione che porta Crespo dalla Lazio all'Inter.

LA COPPA ITALIA CON LA LAZIO E IL FINALE DI CARRIERA

Proprio a , sponda biancoceleste, Corradi vive gli anni migliori della sua carriera realizzando 20 goal in due stagioni e vincendo come detto la nel 2003/04.

Nel 2006 però anche l'avventura alla Lazio finisce, Corradi viene ceduto al dove non riuscirà a sfondare. Ecco allora il prestito al e poi la cessione al .

Ma pure in Premier League le cose non vanno per il verso giusto: Corradi quindi nel 2008 rescinde il contratto e torna in Italia firmando per la Reggina.

Infine, dopo due anni a Udine, la carriera da calciatore di Corradi si concluderà in Canada nelle file del mentre oggi l'ex attaccante allena la selezione Under 16 azzurra.