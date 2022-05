Federico Bernardeschi e la Juventus si separano. Il mancino campione d'Europa con l'Italia non ha trovato un accordo per il rinnovo del proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e le parti hanno così deciso di chiudere il rapporto di comune accordo.

Bernardeschi indossa la maglia della Juventus dall'estate del 2017, quando i bianconeri lo prelevarono dalla Fiorentina. Ironia della sorte, la sua ultima partita sarà proprio al Franchi contro i viola.

L'entourage di Bernardeschi e la dirigenza della Juventus stavano dialogando da tempo per provare a trovare l'intesa e proseguire insieme, ma col tempo è emersa una distanza incolmabile tra le parti, che hanno deciso insieme di salutarsi dopo cinque anni insieme.

Bernardeschi, che ha compiuto 28 anni lo scorso 16 febbraio, ha collezionato in cinque stagioni in bianconero 12 goal e 24 assist in 182 apparizioni. Il calciatore toscano saluterà al 'Franchi', in quella che stata casa sua per molto tempo, la Juventus concludendo un'avventura durata cinque stagioni e che lo ha visto conquistare con la maglia bianconera tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.