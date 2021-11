Lo spettacolo del nuovo Santiago Bernabeu: uno stadio, quattro sport

Si parla spesso di stadi futuristici, di gioielli architettonici ed esempi da seguire. Lo stadio del Real Madrid rappresenterà nei prossimi anni un modello per tutti i grandi club che lavorano per rinnovare il proprio impianto o costruirne uno nuovo per aumentare i ricavi.

Il nuovo Santiago Bernabeu si è infatti svelato come un autentico capolavoro, che permetterà al Real Madrid non solo di ospitare le partite della squadra maschile di calcio, ma di essere la casa per diversi sport, eventi musicali e di vario intrattenimento per i prossimi decenni.

¡Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI!

UNO STADIO, QUATTRO SPORT

Grazie ad un sistema di manutenzione del prato, il terreno di gioco del Bernabeu sarà multifunzionale. L'erba dell'impianto può essere immagazzinata, infatti, in un sistema di vassoi all'avanguardia che protegge il campo, sostituita da una base diversa, aseconda dell'evento in programma.

Quando non verranno disputate le gare del Real Madrid calcistico, il terreno di gioco scenderà in un garage ventilato sotterraneo, profondo 35 metri. Lo spazio in cui è conteuto il manto erboso include ventilazione e aria condizionata, ma anche un sistema di irrigazione, delle passerelle laterali per la manutenzione, l'illuminazione a LED, le telecamere di controllo e una terapia con luce ultravioletta per mantenere intatto il tutto.

A seconda dello sport, tutta la base sarà occupata dal terreno calcistico, o in alternativa al centro dello stesso verranno poste due tribune, una opposta all'altra, per assistere da una parte alle gare di tennis, dall'altra alle partite del Real Madrid di basket, in due campi diversi e contemporaneamente. Terza opzione è quella di un campo ad occupare tutto il perimetro di gioco, così da ospitare i match di football americano.

CONCERTI ED CONGRESSI

Nessuna competizione sportiva? No problem, difficilmente il nuovo Bernabeu rimarrà senza eventi. Il terreno di gioco verrà sosituito da una base per concerti, congressi e spettacoli circensi. Il tetto sarà retrattile per proteggere spettatori, protagonisti e addetti ai lavori dagli agenti atmosferici.

CAPIENZA E FINE LAVORI

Mezzo miliardo di euro per il nuovo Bernabeu, con i lavori di ristrutturazione iniziati più tardi del previsto e al via nel 2019: si concluderanno nel 2022, con probabile presentazione in pompa magna nell'inverno durante la stagione 2022/2023 o nell'estate 2023 per l'annata successiva. Per quanto riguarda il calcio, non ci saranno grosse modifiche nella capienza: si passerà da 81.000 a 82.000.

Rispetto all'idea iniziale, non ci sarà un hotel o un centro commercial, ma bensì diversi ristoranti e cocktail bar.