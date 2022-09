Il fuoriclasse francese è stato costretto a lasciare il campo dopo mezzora nel match del primo turno di Champions contro il Celtic.

Preoccupazione per Karim Benzema, uscito anzitempo dalla prima gara di Champions League del suo Real Madrid. Il francese, infatti, ha abbandonato dopo mezzora la sfida contro il Celtic in terra scozzese, sostituito immediatamente da Eden Hazard.

Benzema, Campione in carica della competizione, nonchè ultimo capocannoniere e favorito numero uno alla vittoria del Pallone d'Oro che si assegnerà ad ottobre, ha accusato un problema al ginocchio da valutare nei prossimi giorni.

L'INFORTUNIO DI BENZEMA

L'ex attaccante del Lione è uscito dal campo dolorante e visibilmente preoccupato, con la mano a coprirsi il volto. Si tratta di un problema al ginocchio destro da valutare, che ha portato Benzema a non sedersi nemmeno in panchina, andando direttamente negli spogliatoi.

Tifosi del Real Madrid e della Francia ora in attesa di novità riguardo l'infortunio di Benzema, così come tutti gli amanti del calcio: nel 2021/2022 ha del resto illuminato tutti i campi d'Europa, dimostrando di essere il giocatore più decisivo del continente.

Dopo aver saltato i Mondiali 2018 vinti dalla sua Francia, Benzema spera di essere in quelli del 2022 per completare i trofei in bacheca. A due mesi dall'inizio, il problema fisico su cui in tanti trattengono il fiato.