Benzema, bordata a Giroud: “Non confondiamo la Formula 1 con i Kart”

L'attaccante del Real Madrid in una diretta Instagram, incalzato da un amico, non risparmia frecciate al collega in forza al Chelsea.

In campo così come fuori, a Karim Benzema di certo non manca la personalità. E se si tratta di affrontare argomenti delicati, il numero 9 del non le manda a dire. Nemmeno a Olivier Giroud.

L'attaccante francese in una diretta su Instagram ha parlato del collega del , che gli ha 'rubato' il posto in Nazionale. Quando gli è stato chiesto se fosse più forte di lui calcisticamente, Benzema ha risposto con poche parole.

"Risponderò una volta per tutte, sarò breve: non confondiamo la Formula 1 con il Kart. E sono ancora gentile. Ora andiamo oltre. Non parlerò più di lui. So di essere la Formula 1".

Benzema è uscito dal giro della nazionale francese dopo il noto scandalo Valbuena, mentre la punta ex è diventato il 9 della nazionale che ha vinto il Mondiale in .