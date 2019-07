Bennacer al Milan, è fatta: l'Arsenal non pareggerà l'offerta rossonera

L'Arsenal non ha pareggiato l'offerta da 16 milioni del Milan per Bennacer: il centrocampista algerino diventerà rossonero dopo la Coppa d'Africa.

Sorriso per il sul calciomercato. Dopo una trattativa non semplice, infatti, è arrivata oggi la fumata bianca definitiva per il passaggio dall' ai rossoneri di Ismael Bennacer.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

L' infatti, informato dai toscani dell'offerta ufficiale del Diavolo, aveva 7 giorni di tempo per controbattere ma non ha voluto pareggiare la proposta dei lombardi per il centrocampista, ammontante a circa 16 milioni di euro.

Bennacer, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l' , diventerà dunque un giocatore rossonero al suo rientro in . Fortemente voluto da Marco Giampaolo, sulle sue qualità nella costruzione del gioco punterà sicuramente l'ex allenatore della per provare a rilanciare il Milan.

Dopo la finale di Coppa d'Africa contro il , il giocatore raggiungerà Milano e sosterrà le visite mediche con il Diavolo, per poi firmare il contratto con quello che sarà il suo nuovo club. Quest'ultimo dovrebbe essere un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Bennacer piaceva anche alla , ma il Milan è stato bravo a sbaragliare la concorrenza dei viola.