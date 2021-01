Benitez lascia il Dalian, è ufficiale: "Il Covid ha cambiato le nostre vite"

Rafa Benitez non è più l'allenatore del Dalian Professional, squadra cinese che lo spagnolo allenava dal 2019. Si tratta di una decisione ufficiale, che chiama fuori l'ex e dalla panchina del Dalian.

"Purtroppo, come tante cose nell'ultimo anno, il Covid-19 ha cambiato le nostre vite ei nostri progetti. Da oggi, sia io che il mio staff tecnico non alleneremo più il Dalian Professional FC. È stata un'esperienza incredibile e per questo vorrei ringraziare tutto il mio staff, gli assistenti, lo staff medico ed il club, nonché i nostri giocatori; il loro impegno nei nostri confronti in primo luogo, il loro sostegno durante il tempo in cui siamo stati lì e il loro impegno è stato magnifico.

La pandemia è ancora qui, per tutti noi, e sostenere le nostre famiglie è stata una priorità quando abbiamo preso questa decisione. Dietro di noi, in , e soprattutto a Dalian, stiamo lasciando molti amici e bei ricordi in una grande città con grandi tifosi. Abbiamo cercato di apprendere e comprendere una nuova cultura e anche di trasmettere una visione più professionale, più europea del calcio con una nuova metodologia. Saluto tristemente in queste circostanze, ma allo stesso tempo sono convinto che il futuro sarà luminoso per il Dalian".