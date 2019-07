Benitez in Cina, è ufficiale: ha firmato col Dalian Yifang

L'ex tecnico del Napoli, dopo aver rotto col Newcastle, riparte dalla Cina. Rafa Benitez ha accettato la proposta del Dalian Yifang.

Rafa Benitez ha scelto la . Il tecnico spagnolo, dopo la rottura col , ha accettato la ricca offerta del Dalian Yifang. Ad annunciarlo è stato il club cinese in cui, tra gli altri, milita anche il belga Yannick Ferreira Carrasco che qualche settimana fa era stato messo fuori rosa per motivi disciplinari.

Sono così state confermate le voci degli ultimi mesi secondo cui Benitez era tentato dall'avventura cinese. Avventura che inizia ufficialmente oggi. Secondo 'Sky Sports UK' guadagnerà 12 milioni di sterline all'anno, pari a circa 13,5 milioni di euro.

Benitez in Cina ritroverà pure Marek Hamsik, ex capitano del che lo scorso gennaio aveva deciso di lasciare la per trasferirsi al Dalian.

Il tecnico spagnolo ha già allenato Hamsik proprio al Napoli dove lo utilizzava come trequartista nel 4-2-3-1. Ruolo a dire il vero non troppo gradito allo slovacco.

Benitez nella sua lunga carriera, oltre a Napoli e Newcastle, ha guidato tra le altre anche , , , e . Ora c'è la Cina.