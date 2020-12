Nessuno come Bengtson: è l'unico a giocare con la mascherina

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Jerry Bengtson. L’attaccante dell’Olimpia gioca con la mascherina e segna anche molti goal.

Negli ultimi mesi la pandemia ci ha imposto l’abitudine di utilizzare la mascherina. Diventata uno strumento ormai di uso quotidiano, è di fatto entrata a far parte delle nostre vite.

Molto più insolito è invece vederle sui campi da gioco. Giocare con un qualcosa che di fatto rende diversa la respirazione è evidentemente molto complicato, ma c’è un calciatore che non solo riesce ad utilizzarla anche in partita, ma che non sembra nemmeno minimamente condizionato dalla cosa.

Si tratta di Jerry Bengtson, esperto attaccante honduregno che milita nell’Olimpia. Per anni punto fermo della sua Nazionale, con la quale ha preso anche parte ai Mondiali del 2014, oltre che alle Olimpiadi del 2012, dall’inizio della crisi sanitaria gioca con la mascherina (al momento è l’unico giocatore a farlo) e questo per un ovvio e semplice motivo: cercare di limitare al minimo le possibilità di contagio e proteggere quindi la sua famiglia.

L’allenatore dell’Olimpia, l’ex centrocampista di , ed , Pedro Troglio, ha spiegato come per Bengtson non sia affatto un problema giocare con la mascherina.

“E’ strano, è l’unico giocatore della squadra e del campionato a giocare con la mascherina. Non solo non gli dà fastidio, ma sta anche segnando”.

Le immagini di Bengtson sono diventate virali durante la sfida valida per i quarti di finale di CONCACAF tra Olimpia a , ma per l’attaccante, che sin qui ha già segnato sette reti in campionato, la cosa non rappresenta evidentemente un problema.