Il Benfica riflette su Verissimo: si inserisce anche la Roma

Lucas Verissimo è in uscita dal Santos: il Benfica prepara una nuova offerta, ma c'è da registrare l'inserimento della Roma.

Potrebbe arrivare dal il nuovo rinforzo difensivo per la di Paulo Fonseca, attratta dalle prestazioni di Lucas Verissimo.

Secondo quanto appreso da Goal, il centrale del Santos è finito sul taccuino del nuovo General Manager giallorosso, Tiago Pinto, tanto che un'offerta al club paulista dovrebbe essere formalizzata entro la giornata di venerdì.

Sul giocatore c'è da tempo il pressing del : attesa dal Santos, a tal proposito, una nuova proposta dei portoghesi che dovrebbero acconsentire al pagamento di 6,5 milioni di euro in tre rate.

Altre squadre

L'inserimento della Roma rischia però di scombinare i piani delle 'Aquile' e dello stesso Verissimo, il quale ha già fatto sapere di voler lasciare il Brasile per approdare in Europa, minacciando addirittura di non scendere in campo contro il Gremio nell'andata dei quarti di finale della Copa Libertadores in programma alle 23.15 italiane di oggi.

La voglia di calcio europeo, peraltro, ha indotto Verissimo a rifiutare un'offerta vantaggiosa proveniente dai sauditi dell'Al-Nassr.

Il suo profilo sarebbe una precisa richiesta di Paulo Fonseca per puntellare un reparto vittima di troppi infortuni e bisognoso di forze fresche per sostenere le tre competizioni in cui è impegnata la Roma.

Verissimo ha collezionato 28 presenze stagionali con la maglia del Santos, segnando due reti e raccogliendo dieci ammonizioni e un'espulsione.