Benevento-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida il Milan nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli, capolista della e dominatore dell'anno solare 2020 nel massimo campionato, inaugura il suo 2021 affrontando fuori casa il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi per la 15ª giornata.

I rossoneri guidano la classifica imbattuti con 34 punti, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi, e hanno una lunghezza di vantaggio sull' , prima inseguitrice. I sanniti, protagonisti di un bell'avvio di campionato, occupano invece il 10° posto a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte.

L'unico precedente disputatosi al Vigorito nel dicembre del 2017 aveva visto le due squadre pareggiare 2-2, con i sanniti, in goal con il loro portiere Brignoli in pieno recupero, che ottennero proprio con i rossoneri il loro primo storico punto in Serie A dopo 14 k.o. consecutivi. Il Milan è attualmente imbattuto da 14 trasferte in Serie A, avendo collezionato 10 vittorie e 4 pareggi, e in tutto il 2020 ha perso soltanto una volta.

I rossoneri, inoltre, sono imbattuti da 9 gare nel primo impegno dell'anno solare quando hanno giocato fuori casa: l'ultimo k.o. risale al lontano 1997 (0-3 contro la all'Olimpico in quell'occasione). Nelle ultime 4 partite hanno rimediato 2 pareggi e 2 vittorie consecutive, mentr il Benevento ha riportato una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie di fila.

Pippo Inzaghi è il grande ex del confronto: da giocatore ha totalizzato 202 partite di Serie A con 73 goal con il Milan, da allenatore ha debuttato nel massimo campionato alla guida della formazione rossonera nell'agosto 2014. Fra gli ex c'è anche Gianluca Lapadula, che in rossonero ha debuttato in Serie A nel 2016/17, segnando 8 reti in 27 presenze.

Gianluca Caprari è il miglior marcatore degli Stregoni con 4 reti realizzate, Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box per infortunio, è invece il bomber dei rossoneri con 10 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-MILAN

Benevento-Milan si disputerà la sera di domenica 3 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Benevento-Milan, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico.

Sarà possibile vedere Benevento-Milan anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa una valida opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Pippo Inzaghi si affiderà sul piano tattico al consueto 4-3-2-1. Davanti a Montipò, Letizia e Barba si candidano come terzini, con Tuia e il polacco Glik a comporre la coppia centrale. A centrocampo Hetemaj recupera, ma dal primo minuto dovrebbe partire Improta, affiancato da Ionita mezzala destra e Schiattarella playmaker. In attacco Lapadula agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Roberto Insigne e Caprari, favorito su Sau. Ai box Iago Falque e Caldirola.

Non mancano i problemi per Pioli, che dovrà rinunciare a Theo Hernández, squalificato, e agli infortunati Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers e Gabbia. In forte dubbio anche Castillejo, alle prese con un affaticamento ai flessori. Davanti Rafael Leão è favorito su Hauge e Colombo come punta centrale, mentre sulla trequarti potrebbe trovar posto dal 1' accanto a Calhanoglu e Rebic lo spagnolo Brahim Díaz. In mediana Tonali affiancherà Kessié. Recupero importante invece in difesa, dove Kjaer ritroverà il suo posto come centrale accanto a capitan Romagnoli. Calabria e Dalot saranno i due esterni, con Gianluigi Donnarumma fra i pali.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Brahim Díaz, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leão.