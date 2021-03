Benevento-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna Ribery, confermato Gaich

Ribery fa coppia con Vlahovic nell'attacco della Fiorentina. Confermato Eysseric. Benevento con Gaich sostenuto da Caprari e Ionita.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Fiorentina:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Eysseric, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

Il Benevento torna al 4-3-2-1 con Improta adattato nel ruolo di terzino destro e Barba sull'out opposto. Torna Schiattarella in mezzo al campo dopo l'esclusione di La Spezia per motivi disciplinari. In attacco viene confermato Gaich, che lascia dunque in panchina Lapadula.

Fiorentina con un 3-5-2 trasformabile in 3-4-2-1 e la presenza da titolare di Eysseric, che sosterrà Vlahovic assieme al rientrante Ribery. Amrabat nemmeno convocato, e così la coppia centrale di centrocampo sarà formata da Bonaventura e Pulgar, con Caceres a destra e Venuti a sinistra. Martinez Quarta confermato nel pacchetto arretrato.