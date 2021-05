Vigorito contro Mazzoleni: "Quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al VAR"

Benevento-Cagliari, presidente campano furioso per il rigore inizialmente concesso e poi eliminato: "Non è uno sfogo, è una denuncia".

Lykogiannis, Lapadula, Pavoletti. 2-1 per il Cagliari a casa Benevento. Asamoah e Viola, entrambi entrati nella ripresa, vanno a contatto. Doveri indica il dischetto e lo specialista di casa giallorossa prende la palla in mano, per il possibile pareggio. Il direttore di gara viene però richiamato al VAR da Mazzoleni, annullando il penalty. Apriti cielo.

Polemiche a non finire allo Stadio Vigorito per la mancata assegnazione del rigore da parte di Doveri, sul 2-1 in favore del Cagliari, poi vittorioso con un goal in più e verso la salvezza. Il Benevento scivola a -4 dai sardi e dal Torino, a -3 dallo Spezia, a -5 dal Genoa.

Una sconfitta pesantissima, di fatto la più pesante del campionato, per il Benevento, sopratutto considerando che nel prossimo turno infrasettimanale la squadra campana dovrà vedersela in casa della schiacciasassi Atalanta. Il rigore non assegnato fa così esplodere la rabbia di dirigenti giallorossi, di giocatori, di staff tecnico.

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, non ci sta. Furia contro Doveri dal mancato rigore all'ultimo secondo, furia negli spogliatoi. A presentarsi a Sky Sport è però il patron, Oreste Vigorito:

"Per una domenica il calcio ha bisogno di fermarsi . Tutta l'Italia ha visto, tranne il signor Mazzoleni. Dopo 15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al VAR. Si può anche togliere, il signor Mazzoleni col culo su una panchina non riesce e guardare uno schermo. A vedere quello che tutta l'Italia ha visto, tranne lui".

Vigorito non ci sta, devastato per la sconfitta contro il Cagliari:

"Ci i rimettiamo un anno di sacrifici, sotto la pioggia, il vento, la neve. Il problema è Mazzoleni, se si vuole uccidere una squadra del sud si manda lui, forse è una nuova carica Non ho mai detto un cazzo, ma questi signori devono uscire dal calcio. Anche nel primo tempo ci è stato fischiato un fuorigioco inesistente, c'era pure un rigore su Caprari".

Mazzoleni era di fatto VAR anche nel match tra Cagliari e Napoli, pareggiato dai rossoblù all'ultimo secondo:

"E' una vergogna rimandare lo stesso arbitro dopo sette giorni a fare lo stesso, di nuovo al sud, a fare le stesse cose. C'è solo lui? Abbiamo sempre parlato con garbo e cortesia, siamo una squadra che ha raggiunto il nono posto con audience, forse rompe i coglioni a qualcuno. Non è uno sfogo, è una denuncia. Se a qualcuno non sta bene mi quereli, tanto una in meno o una in più...".

Saranno giorni di fuoco.