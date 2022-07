Benalouane riparte dalla Serie C: è un nuovo giocatore del Novara

Il difensore tunisino ha firmato col Novara, club di Serie C allenato da Marco Marchionni: contratto di un anno con opzione di rinnovo.

A 35 anni, e dopo gli ultimi sei trascorsi lontano dall'Italia, Yohan Benalouane ha deciso di tornare: non in Serie A e nemmeno in B, ma addirittura in C, dove ad accoglierlo c'è il Novara allenato dall'ex centrocampista Marco Marchionni.

Il difensore tunisino ha firmato un contratto valido per una stagione, in cui è presente anche un'opzione per un eventuale rinnovo. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della società piemontese.

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023 più opzione di rinnovo, di Yohan BENALOUANE".

Un rinforzo d'esperienza per gli azzurri, reduci dalla vittoria del girone A di Serie D con ben 85 punti, otto in più rispetto alla Sanremese seconda: la luce dopo il tunnel della creazione ex novo della nuova società Novara Football Club nel 2021, partita proprio dal contesto dilettantistico.

Benalouane ritrova l'Italia dopo le esperienze con Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina, senza dimenticare quella col Leicester di Claudio Ranieri: le appena quattro presenze raccolte in quella straordinaria stagione 2015/2016 non gli permisero però di fregiarsi del titolo di vincitore della Premier League, considerato che la soglia minima di apparizioni è fissata a cinque.

L'ultima avventura, piuttosto anonima, è stata in Grecia con la maglia dell'Aris Salonicco, con cui ha giocato soltanto 27 volte in due anni.