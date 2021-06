La Roma ha scelto Belotti: il Torino temporeggia, i giallorossi pronti a negoziare

La Roma, con l'ok di Mourinho, punta forte su Belotti. Il Torino chiede 30 milioni e temporeggia, sperando in un grande Europeo del 'Gallo'.

Andrea Belotti è pronto a vivere il suo primo torneo con la maglia della Nazionale maggiore. Il suo esordio in maglia Azzurra, datato settembre 2016, è arrivato proprio dopo gli Europei disputati in Francia che rappresentano l'ultima partecipazione dell'Italia ad una rassegna continentale o mondiale.

Concentratissimo sull'avventura in maglia azzurra, dunque, ma sicuramente attento alla sua situazione contrattuale. Il 'Gallo', infatti, vedrà il suo contratto con il Torino scadere la prossima estate e, consapevole delle altissime pretese che Cairo ha sempre avuto per lasciarlo partire, il rinnovo difficilmente arriverà. Belotti, 28 anni da compiere da dicembre, sa infatti che questa potrebbe essere per lui l'estate buona per tentare il salto di qualità, dato che il potere di trattativa del club granata è sicuramente ridotto proprio in virtù dell'imminente scadenza.

E la Roma fa sul serio. Josè Mourinho, già al lavoro per individuare i giocatori ideali per il suo 4-2-3-1, ha dato il suo ok e la trattativa è pronta a decollare. Cairo punta a chiudere a 30 milioni, ma presumibilmente la proposta della Roma non supererà i 20, almeno per il momento.

Il Torino, ovviamente, non ha fretta: qualora l'attaccante dovesse far bene agli Europei, infatti, per il club granata sarebbe lecito alzare un po' le pretese. La Roma, invece, proprio per la stessa ragione, proverà ad accelerare nei prossimi giorni, magari alzando di qualche milione la proposta o provando ad inserire qualche interessante contropartita tecnica.

Belotti, nelle idee di Mourinho e Tiago Pinto, sarebbe l'attaccante della Roma del presente e del futuro: Edin Dzeko, infatti, si appresta a vivere quella che probabilmente la sua ultima stagione in giallorosso ed anche Borja Mayoral, che a breve inizierà la sua seconda e ultima annata in prestito dal Real Madrid, potrebbe lasciare la Capitale il prossimo anno.

Tutto su Belotti, dunque, attaccante che pur garantendo sempre una buona quantità di goal (sempre in doppia cifra nelle sei stagioni vissute fin qui al Torino, con 92 goal in campionato e 105 complessivi) contribuisce molto al gioco della squadra, esattamente come Edin Dzeko.

Juric, appena arrivato al timone del Torino, avrebbe ovviamente gradito la possibilità di poter trovare quel numero 9 che tanto ha desiderato a Verona, ma Cairo ovviamente rimpiazzerà l'eventuale partenza del 'Gallo' con un centravanti gradito al tecnico: Simeone e Lasagna i nomi più caldi.

Come detto, però, a meno che la Roma non decida di alzare la posta in palio per provare a chiudere l'affare già nelle prossime settimane, il Torino attenderà con pazienza la fine degli Europei, sperando di poter capitalizzare al massimo la partenza del suo giocatore più rappresentativo, catturando magari l'interesse di qualche club straniero.