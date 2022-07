Belotti alla Roma, ci siamo quasi: Mourinho insiste, il 'Gallo' è pronto ad accettare

La Roma è a un passo da Andrea Belotti: l'attaccante, svincolato dal Torino, è prossimo ad accettare la proposta dei giallorossi.

La Roma ha individuato in Andrea Belotti il vice Abraham. Josè Mourinho ha deciso che, per caratteristiche, l'ex capitano del Torino è l'attaccante ideale per far rifiatare il bomber inglese ma anche, all'occorrenza, per giocare insieme a lui.

E' così, dopo Dybala, un altro parametro 0 proveniente da Torino potrebbe approdare nella Capitale. Nelle ultime ore Mourinho ha avuto un contatto diretto con il giocatore, al quale ha spiegato progetto, ambizioni e ruolo nella squadra e il centravanti bergamasco è adesso convinto del trasferimento, seppure in un primo momento puntava a conquistare una maglia da titolare altrove.

Il Toronto è pronto a presentare un offerta 'monstre' al giocatore che però preferirebbe proseguire nel campionato italiano o comunque in una lega ugualmente prestigiosa.

La Roma, che sta lavorando per trovare una collocazione a Kluivert e Carles Perez (su quest'ultimo la pressione del Celta Vigo è forte), per far spazio a Belotti lascerà partire Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko piace sia al Torino che al Bologna e, stando alle ultime, proprio i granata potrebbero trovare in lui un rinforzo importante proprio dopo la separazione da Belotti.

Il club giallorosso, impegnato principalmente sul fronte Wijnaldum (che potrebbe approdare a Roma già la prossima settimana) ha però deciso di accelerare sul "Gallo", presentando un'offerta che Belotti difficilmente respingerà.

Belotti alla Roma ritroverebbe Paulo Dybala, con il quale ha giocato in tandem ai tempi del Palermo per due stagioni tra il 2013 e il 2015.