Il Real piazza un colpo prestigioso: accordo quasi chiuso col Borussia Dortmund, l'inglese verso la Liga.

Non esistono molte parole per descrivere Jude Bellingham, se non quelle che si riferiscono a un vero e proprio fenomeno, destinato a diventare "generazionale".

Bravo, bravissimo il Borussia Dortmund a prenderlo dal Birmingham nell'estate del 2020, quando l'inglese di anni ne aveva appena 17: e adesso i gialloneri raccolgono i frutti di una scelta destinata a trasformarsi in oro. In tutti i sensi.

A 20 anni non ancora compiuti Bellingham è uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale e molti club si sono interessati a lui: si è parlato ad esempio del Liverpool e del Manchester City, ma a spuntarla è stato il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Blancos sarebbero vicinissimi alla chiusura dell'accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'inglese in Liga.

Il Real sarebbe infatti pronto a mettere sul tavolo una cifra di circa 110 milioni di euro, proponendo un contratto fino al 2029.

Un trasferimento che si trasformerebbe subito in record per la Bundesliga e che andrebbe a rafforzare, ulteriormente, il pacchetto di giovani calciatori del Real Madrid. Fenomeni puri, come Bellingham.