Belgio trascinato dai suoi campioni: De Bruyne e Lukaku fanno la differenza

Il Belgio soffre ma porta a casa il massimo in Danimarca: De Bruyne disegna calcio, Lukaku premiato come migliore in campo.

Il Belgio rafforza la sua leadership nel girone B di Euro 2020: per come si era messa inizialmente, la vittoria ottenuta in Danimarca vale ben più dei canonici tre punti e dà un'idea ben chiara della forza di una squadra che può permettersi di tenere fuori giocatori che farebbero la differenza ovunque.

Uno di questi è Kevin De Bruyne, subentrato all'intervallo al posto di Mertens: gli sono bastati pochi minuti per smaltire le incertezze post-finale di Champions League, abbandonata prematuramente dopo un brutto scontro di gioco con Rüdiger.

Il campione del Manchester City ha deliziato la platea del 'Telia Parken' con giocate d'alta scuola, a partire dall'assist per il pari di Thorgan Hazard: chiunque avrebbe calciato in porta il pallone da posizione ottimale, lui invece ha fatto la scelta giusta vedendo col terzo occhio il connazionale che non si è fatto pregare per spedire la sfera in fondo al sacco.

Per non parlare dell'azione che ha portato al raddoppio del Belgio, sviluppata con una serie di tocchi di prima: una visione celestiale per gli occhi degli amanti del calcio, il cui senso di stupore ha raggiunto il picco più elevato proprio con la botta mancina di De Bruyne, il finale perfetto per una trama offensiva perfetta.

Un po' meno appariscente Lukaku, ma non meno decisivo: l'interista si è riscattato dopo un avvio difficoltoso facendo leva sulla sua immane forza fisica, messa in mostra in occasione della rete del pareggio con uno strappo che i tifosi nerazzurri hanno imparato a conoscere benissimo.

Ruolo fondamentale anche all'alba dell'azione dell'1-2 con le sportellate che hanno permesso di tenere in vita un pallone all'apparenza non pericoloso per la retroguardia danese, svolgendo alla perfezione il ruolo di pivot dell'attacco. L'UEFA lo ha poi premiato col premio di man of the match, strappato a De Bruyne con cui condivide lo status di leader carismatico: Romelu e Kevin, l'oro del Belgio.