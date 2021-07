Belgio-Italia, cosa succede in caso di parità al 90'

L'Italia di Roberto Mancini sfida il Belgio di Roberto Martinez nei quarti di finale di Euro 2020: cosa succede in caso di eventuale pareggio al 90'?

Dentro o fuori, ancora una volta. Dopo aver superato faticosamente l'Austria, l'Italia di Roberto Mancini sfida il Belgio di Roberto Martinez nei quarti di finale di Euro 2020 con l'obiettivo di approdare alle semifinali della competizione

Si tratterà ancora una volta di una sfida secca, senza appello. Chi vince passa il turno e approda in semifinale; la perdente, invece, dovrà interrompere in anticipo la propria partecipazione agli Europei e tornare a casa. Cosa succede, quindi, in caso di parità al 90'?

BELGIO-ITALIA PARI AL 90'

Così come accaduto negli ottavi di finale contro l'Austria, in caso di parità al 90' con ogni punteggio (0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo) la gara tra Belgio e Italia proseguirà ai tempi supplementari, con due periodi di 15 minuti ciascuno fino ad arrivare al 120'.

Se la parità tra Belgio e Italia dovesse permanere anche dopo la conclusione del secondo tempo supplementare, a quel punto sarebbe necessario portare la partita ai calci di rigore. La seconda semifinalista di Euro 2020, dunque, uscirebbe dalla lotteria dei tiri dal dischetto.