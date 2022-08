Belfodil in Qatar, è ufficiale: giocherà con l'Al Gharafa di Stramaccioni

L'algerino è un nuovo calciatore dell'Al Gharafa, club qatariota allenato da Andrea Stramaccioni: contratto biennale.

Ishak Belfodil lascia il calcio europeo per la seconda volta: dopo la parentesi negli Emirati Arabi Uniti con il Baniyas nella stagione 2015/2016, l'algerino fa nuovamente le valigie per dirigersi in Asia.

Stavolta la destinazione è il Qatar, la nazione che tra novembre e dicembre ospiterà i Mondiali: firmato un contratto di durata biennale con l'Al Gharafa, squadra allenata da un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, l'ex interista Andrea Stramaccioni.

Belfodil è reduce da cinque stagioni agrodolci in Germania tra Werder Brema, Hoffenheim ed Hertha Berlino, quest'ultimo salvo in Bundesliga per il rotto della cuffia grazie al playout con l'Amburgo.

Ai tempi dell'Hoffenheim si era distinto con le 16 reti della stagione 2018/2019, a -6 dal capocannoniere Robert Lewandowski: bottino che permise ai biancazzurri di chiudere al nono posto nel massimo campionato tedesco.

La carriera di Belfodil proseguirà dunque in Qatar, dove però non potrà prendere parte ai Mondiali con la sua Algeria, eliminata dal Camerun nel playoff disputato a marzo.