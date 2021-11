Focolaio Covid-19: il Belenenses scende in campo in 9 contro il Benfica

Situazione molto delicata nel massimo campionato portoghese: anche perché quella di oggi rischia di essere una delle serate più difficili tristi della "Liga Portugal".

Da calendario è una gara come tutte le altre: il Belenenses terz'ultimo in classifica ospita il Benfica, in lotta per la vetta insieme a Porto e Sporting. Classico "testacoda", già difficile sulla carta. Reso impossibile dalle circostanze.

Già nelle scorse ore è stata resa nota la positività di tanti, ma tanti membri della squadra di casa (14, su 17 totali contando lo staff): nessun dietrofront, però. La squadra di Felipe Candido, positivo, si è vista costretta a scendere in campo contro il Benfica.

Le distinte dicono tutto: gli ospiti schierano 11 giocatori. Il Belenenses 9: Alvaro Ramalho in porta, Calila, Rafa, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes, Antonio Montez, Kau. Ah, sì: e Joao Monteiro, portiere classe 2001 alla prima presenza tra i professionisti. Solo che Joao Monteiro, cresciuto nelle giovanili del Benfica, non viene schierato tra i pali, ma come giocatore di movimento.

Dei 9 schierati solo 3 sono giocatori con alle spalle almeno una presenza in stagione: Ramalho, Calila e Trova Boni. E c'è già chi, sui social, grida allo scandalo.

Dopo appena 1' il risultato è cambiato, con l'autorete di Kau a portare il parziale sullo 0-1: al termine dei primi 45 minuti 0-7. La sensazione, comunque, è che una serata del genere rimarrà indelebile nella storia del massimo campionato portoghese.

BELENENSES-BENFICA

BELENENSES: Alvaro Ramalho; Joao Monteiro, Calila, Rafa, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes, Antonio Montez, Kau.

L'articolo prosegue qui sotto

BENFICA (3-5-2): Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Valentino Lazaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo; Rafa Silva, Darwin, Seferovic.