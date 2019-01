Belen Rodriguez e Lavezzi, in Uruguay è scoppiata la passione

Secondo quanto riportato dal settimanale 'Chi' c'è del tenero tra Belen Rodriguez e l'ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi.

Galeotta fu la vacanza per la showgirl Belen Rodriguez (che ha da poco interrotto la sua relazione con il pilota di motociclismo Andrea Iannone) e l'ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi .

Secondo quanto riportato dal settimanale 'Chi' sarebbe infatti scoppiato del tenero tra i due connazionali mentre si trovavano a trascorrere le vacanze di Natale in Uruguay con le rispettive comitive (con la Rodriguez l'amico Martin Castrogiovanni e le modelle Milca Gili e Silvina Luna), che da qualche giorno a questa parte vengono definite come inseparabili.

Ecco perchè la bella Belen, che avrebbe dovuto fare rientro in Italia lo scorso 6 gennaio, non ha ancora lasciato il paese sudamericano. Lavezzi, classe 1985, ha concluso l'ultimo campionato in Cina al sesto posto con la maglia dell'Hebei Fortune, squadra con la quale ha un contratto fino dicembre del 2019.