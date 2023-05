Becao può volare in Turchia: il Fenerbahce avvia i contatti con l'Udinese

Il difensore brasiliano può lasciare la Serie A: il Fener è interessato a ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Nelle ultime stagioni Rodrigo Becao è stato una delle certezze difensive della Serie A: dal suo arrivo all'Udinese, avvenuto nell'estate del 2019, ha disputato più di 120 partite, mettendo in mostra grande solidità e sicurezza.

E vena realizzativa: 6 reti fin qui, 2 nell'ultima stagione (una al Milan e una all'Empoli), e il suo nome è stato poi accostato a diversi club, in Italia e non solo.

L'ultimo a farsi avanti, secondo quanto riportato da Fanatik, è il Fenerbahce, già interessato nella scorsa estate a pronto a fare sul serio.

I gialloblù avrebbero già preso contatti con il club friulano, che sembra aver provato a raggiungere un accordo per il rinnovo di Becao (il suo contratto scade nel giugno del 2024), senza però riuscirci.

Nel corso delle prossime settimane potrebbe essere presentata una nuova offerta (il Fener ne avrebbe già presentato una, ritenuta bassa) per il cartellino del brasiliano ex Bahia, ma non sono da escludere colpi di scena.

Becao è stato accostato, nel corso dei mesi, anche a Inter e Napoli in Serie A, come rinforzo della prossima sessione estiva di mercato.