Becao operato: in dubbio per la prima giornata di Serie A

Frattura delle ossa nasalidopo un contrasto con Hicampiè del Bayer Leverkusen e intervento per il brasiliano: il 13 agosto c'è il Milan.

Dubbi sulla prima giornata di campionato per Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese. Il centrale brasiliano, infatti, ha ricevuto un calcio in pieno visto nell'amichevole pre-stagionale contro il Bayer Leverkusen ed è stato costretto a operarsi a Trieste in virtù della frattura delle ossa nasali.

Becao era tato colpito involontariamente da Piero Hincapié nell'amichevole in seguito ad una mischia su calcio da fermo: calcio sul volto e cure mediche per il brasiliano, sostituto alla mezz'ora del primo tempo dal nuovo arrivato bianconero Jaka Bijol.

"Udinese Calcio comunica che, questa mattina, Rodrigo Becao è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nella gara contro il Bayer Leverkusen. L’operazione, eseguita a Trieste dal Professor Massimo Robiony, è perfettamente riuscita".

A tre settimane esatte dall'inizio della Serie A 2022/23, che vedrà l'Udinese affrontare il Milan nella primissima gara dell'annata il 13 agosto, mister Sottil deve fare i conti con il problema che non permetterà a Becao di giocare le prossime amichevoli con i bianconeri, tra cui quella contro il Chelsea del 29 luglio.

Non solo il Milan ad agosto, visto che l'Udinese esordirà anche nel primo turno di Coppa Italia il 5 del mese, contro un avversario ancora da definire. A seconda dell'evoluzione dell'infortunio Becao potrebbe saltare solo quest'ultima per poi essere a disposizione di Sottil contro il Milan, ma il quadro è come ovvio in divenire.

Per Becao possibile ritorno in campo con la mascherina protettiva, come spesso accade durante la stagione in seguito al problema al naso. Relativamente ai difensori centrali l'Udinese dovrebbe presto riscattare Perez dall'Atletico Madrid nell'ambito dell'operazione Molina.