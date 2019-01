Bayern, Pavard in arrivo a luglio: lo annuncia Salihamidzic

Il Bayern Monaco, attraverso le parole di Hasan Salihamidzic, ha annunciato l'acquisto di Benjamin Pavard. Si unirà alla squadra a luglio.

Il Bayern Monaco, attraverso le parole del proprio direttore sportivo Hasan Salihamidzic in conferenza stampa, ha annunciato il primo colpo per il 2019: è infatti cosa fatta l'accordo per l'acquisto di Benjamin Pavard, in arrivo l'estate prossima dallo Stoccarda.

Il campione del mondo dovrebbe costare ai bavaresi 35 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola inserita nel suo contratto l'estate scorsa e valida soltanto a partire dall'estate 2019. Il Bayern si è mosso d'anticipo sul classe 1996, corteggiato già durante lo scorso Mondiale anche con diversi viaggi in Russia proprio di 'Brazzo' Salihamidzic.

🗣️ @Brazzo: "I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019." pic.twitter.com/jiJo1E4wsG — FC Bayern English (@FCBayernEN) 9 gennaio 2019

Pavard si unirà alla squadra il primo luglio 2019, firmando un contratto di durata quinquennale, come annunciato dal direttore sportivo bosniaco. Su di lui c'era anche l'interesse del Napoli, che si è però trovato contro la potenza del Bayern e gli ottimi rapporti tra il presidente del Bayern Uli Hoeness e Reschke, direttore sportivo degli 'Svevi'.

Nelle ultime settimane Pavard aveva negato accordi con i campioni di Germania in carica, tenendo vive le speranze delle altre. Ma alla fine l'ha spuntata il Bayern. Il francese completerà la stagione con lo Stoccarda, di cui è ovviamente un perno della difesa. Poi dall'estate il trasferimento in Baviera, dove sarà verosimilmente l'erede di Jerome Boateng, dato in partenza.