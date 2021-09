Il Bayern Monaco sbarca su Amazon: a novembre uscirà una docu-serie sui bavaresi

Il documentario uscirà il 2 novembre e parlerà delle imprese compiute dal club tedesco nelle ultime due stagioni.

Sport e cinema: un binomio sempre più di successo. Sono molto frequenti infatti le docu-serie su club o campioni dello sport e, ad esse, se ne aggiungerà presto una dedicata al Bayern Monaco.

Come annunciato nei primi mesi del 2021 Amazon ha dedicato un documentario al club bavarese, la cui uscita è in programma per il 2 novembre.

⭐ 𝔼𝕚𝕟 𝕖𝕚𝕟𝕫𝕚𝕘𝕒𝕣𝕥𝕚𝕘𝕖𝕣 𝔹𝕝𝕚𝕔𝕜 𝕙𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕕𝕚𝕖 𝕂𝕦𝕝𝕚𝕤𝕤𝕖𝕟. ⭐



🎬 FC Bayern - Behind The Legend. Ab 2. November bei @PrimeVideoDE!#MiaSanMia #Anzeige pic.twitter.com/rYPbUISUuv — FC Bayern München (@FCBayern) September 22, 2021

La mini-serie ripercorrerrà le ultime due stagioni del Bayern, con un focus particolare sull'annata 2019/20 in cui i tedeschi hanno centrato un fantastico Triplete (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League).

Nel documentario prodotto da W&B Television non ci sarà solo una carrellata di immagini delle partite più importanti delle ultime due stagioni, ma verrà mostrato da vicino tutto quello che succede all'interno del centro sportivo del Bayern.

Non mancheranno riferimenti alla storia del prestigioso club bavarese e interviste ai protagonisti che l'hanno reso uno dei più importanti club del mondo (come Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness e Oliver Kahn).

C'è grande attesa dunque, per un documentario che racconterà nei dettagli le ultime due - fantastiche - stagioni del club alfa del calcio tedesco.