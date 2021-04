Bayern, adesso è ufficiale: Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha raggiunto l'accordo con il Lipsia versando 25 milioni euro nelle casse del club di proprietà della Red Bull per liberare il tecnico tedesco che ha messo la firma su un contratto di cinque anni, fino al 2026.

Il Bayern ha fatto la sua mossa. E' Nagelsmann il prescelto chiamato a raccogliere la pesante eredità di Flick sulla panchina più prestigiosa di Germania. Un investimento importante, fortemente voluto dai vertici bavaresi che, dopo aver stipulato l'accordo con l'allenatore 34enne, non hanno esitato a sborsare 25 milioni di euro per liberarlo dal vincolo contrattuale che lo legava al Lipsia. Il giovane coach teutonico diventa così il più pagato di sempre.

Superato e quasi doppiato il precedente primato che apparteneva al Chelsea, capace di versare 15 milioni di euro per strappare Andrè Villas-Boas al Porto nel 2011.

Julian Nagelsmann to join FC Bayern as head coach. Hansi Flick's contract will be terminated upon request. pic.twitter.com/tJBpXSiozu

Il benvenuto da parte di Oliver Kahn, bandiera e futuro CEO Bayern.

Parola anche a Hasan Salihamidzic che ha dato il benvenuto alla nuova guida tecnica bavarese.

Il commiato dal Bayern di Hansi Flick.

"Gli ultimi due anni saranno indimenticabili per me. Le emozioni, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro quotidiano hanno significato tantissimo. Il successo può essere raggiunto solo se si lavora insieme e uniti! Un allenatore non è niente senza la sua squadra, ho avuto la fortuna di avere giocatori fantastici qui a Monaco, uno staff e una squadra di allenatori che hanno svolto un lavoro incredibile. Grazie ragazzi, e grazie Kathleen! Un ringraziamento particolare va anche al presidente Herbert Hainer, insieme a Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic e all'intero comitato esecutivo, che mi ha dato l'opportunità di allenare questa magnifica squadra. L'unica nota triste è il non aver potuto festeggiare i grandi successi di questo periodo con i tifosi. Mi siete mancati in ogni partita. Auguro alla famiglia FC Bayern il meglio per il futuro. E' stato un grande onore per me".