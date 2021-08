Bayern Monaco ai confini della realtà: 12 goal al Bremer in Coppa di Germania

La squadra di Julian Nagelsmann al primo turno di Coppa di Germania umilia il Bremer SV rifilandogli 12 goal.

Un risultato solitamente legato solo ed esclusivamente all'ambito videoludico: nella realtà è sempre un po' difficile vedere punteggi che toccano quota 10, o giù di lì. Per squadre come il Bayern Monaco non è difficile avvicinarsi a quei numeri: raggiungerli però, è un'altra cosa.

In poche parole: è accaduto davvero. Sì, il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ha vinto una partita per 0-12. In occasione del primo turno di Coppa di Germania, i bavaresi hanno strapazzato il Bremer SV, in una sfida che non c'è praticamente mai stata.

Dopo 45' destino già segnato: tripletta di Choupo-Moting, goal di Musiala e autorete di Warm, per uno 0-5 che non lascia spazio all'immaginazione, se non in negativo. Terminare un primo tempo così è un incubo, ma può andare peggio.

Nella ripresa altri 3 goal in 20 minuti (Tillman, Musiala e Sane), quindi l'espulsione al 77' di Nobile per i padroni di casa, che spalanca le porte all'umiliazione.

In 8 minuti altri 4 goal: Cuisance, ancora Choupo-Moting (poker per lui), Sarr e Tolisso. Risultato finale: 0-12, in uno stadio che si svuota, desolato.

Dietro all'umiliazione del Bremer SV c'è un "quasi-record" per il Bayern Monaco: il risultato maturato in serata è, infatti, la seconda vittoria più larga della storia dei bavaresi, dietro solo a un 1-16 contro il Waldberg nel 1997 (anche lì in Coppa di Germania). Ai confini della realtà.