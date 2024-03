This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

(C)Getty Images Champions League Allianz Arena GUARDA BAYERN MONACO-LAZIO SU Bayern Monaco-Lazio in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Champions League? Champions LeagueBayern Munich vs LazioBayern MunichLazio La Lazio cerca l'impresa in casa del Bayern dopo aver vinto 1-0 all'andata: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming. BAYERN MONACO-LAZIO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Dopo l'1-0 dell'andata, la Lazio cerca l'impresa in casa del Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Se la Lazio sta vivendo una serie di alti e bassi in Serie A, lo stesso si può dire del Bayern in Bundesliga: i bavaresi sono ormai attardatissimi dal Bayer Leverkusen, capolista e avviato alla vittoria del campionato, oltre ad aver già annunciato ufficialmente la separazione da Thomas Tuchel al termine della stagione. La vittoria di misura dell'andata fa sì che la Lazio abbia due risultati su tre per approdare ai quarti di finale di Champions League. Al contrario, il Bayern dovrà vincere con almeno due reti di scarto per passare. In caso di vittoria tedesca con il minimo scarto (1-0, 2-1, 3-2 eccetera) si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore: nelle coppe europee i goal in trasferta non hanno infatti valore doppio. Tutto su Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions: formazioni, canale tv e diretta streaming. BAYERN MONACO-LAZIO IN DIRETTA MARTED Ì 5 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Bayern Monaco-Lazio Competizione Champions League Data 5 marzo 2024 Orario 21:00 Stadio Allianz Arena (Monaco di Baviera) BAYERN MONACO-LAZIO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE Sky Sport Guardala qui BAYERN MONACO-LAZIO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-LAZIO Kane guida come sempre l'attacco del Bayern, che dovrà fare a meno dello squalificato Upamecano, espulso all'andata: pronto Dier, con De Ligt in panchina. Kimmich potrebbe prendere il posto di Mazraoui in difesa, con Pavlovic accanto a Goretzka in mezzo al campo. Zaccagni giocherà titolare anche in Baviera, dopo aver fatto il proprio ritorno dal 1' contro il Milan: Isaksen pronto a subentrare dalla panchina. Marusic e Hysaj sono favoriti su Lazzari e Pellegrini. Ancora out Patric e Rovella. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. BAYERN MONACO-LAZIO: IL CONFRONTO Sono tre i confronti nelle coppe europee tra Bayern Monaco e Lazio: oltre a quello dell'andata, ci sono anche i precedenti della stagione 2020/2021 (due vittorie bavaresi per 4-1 e 2-1). Precedenti 3 Vittorie Bayern Monaco 2 Pareggi 0 Vittorie Lazio 1