Tegola Bayern, infortunio per Perisic: frattura alla caviglia

Brutte notizie per il Bayern ed Ivan Perisic: il croato arrivato dall'Inter ha rimediato una frattura alla caviglia e resterà fuori almeno un mese.

Imprevisto in casa : frattura alla caviglia per Ivan Perisic, colpito duro da Odriozola nell'ultimo allenamento. Il croato arrivato dall' ne avrà per almeno un mese.

L'esterno offensivo è andato ko nella seduta odierna in seguito ad uno scontro di gioco col terzino arrivato a gennaio dal . La conferma del guaio fisico rimediato da Perisic, arriva dal tecnico dei bavaresi Flick.

"Ha una frattura alla parte esterna della caviglia. Per guarire ci vorranno almeno 4 settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare".

In stagione, per Perisic - ceduto in estate dall'Inter in prestito con diritto di riscatto dopo l'arrivo di Conte - 5 goal e 8 assist in 22 presenze totali.