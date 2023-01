Bayern in emergenza portieri: si propone lo "sconosciuto" Kovacevic"

I bavaresi sono alla ricerca di un sostituto di Neuer a costo zero. Si raffredda l'ipotesi Sommer, si propone il bosniaco: "Sei mesi e vado via".

Il Bayern Monaco è ancora alle prese con il problema portiere. Il club bavarese è alla ricerca di un sostituto di Manuel Neuer, infortunatosi per una caduta sulla neve che ha causato anche qualche imbarazzo dalle parti dell'Allianz Arena.

L'intenzione del club più titolato di Germania però è di non spendere troppo. In quest'ottica era stato selezionato Yann Sommer, portiere del Borussia Moenchengladbach.

I bianconeri non sono però intenzionati a lasciarlo partire per meno di 8 milioni nella sessione di mercato invernale. Troppi per la squadra di Nagelsmann, che deve dunque iniziare a guardarsi intorno.

A tendergli una mano è Vladan Kovacevic, portiere bosniaco di proprietà del Rakow, che si è proposto a costo zero.

Anche se l'obiettivo del portiere è un altro: giocare in Premier League, come ha spiegato il suo agente Vranjkovic.

"Un club inglese sarebbe disposto a comprarlo subito e girarlo in prestito a una squadra che militi nei migliori tornei d’Europa. Fra sei mesi, giocando per il Bayern, potrebbe così arrivare in Premier e tutti sarebbero felici".

Sul "tutti felici" si potrebbe in ogni caso discuterne, chiedendo per esempio cosa ne pensa Nagelsmann...