Battibecco tra Diawara e un tifoso della Roma, Mourinho: "Niente drammi, se resta è un'opzione"

Spiacevole episodio accaduto all'esterno del centro sportivo di Trigoria, quartier generale della Roma. Protagonista il centrocampista Amadou Diawara, che è stato protagonista di un battibecco con un sostenitore dei giallorossi.

Il tifoso della Roma ha insultato il calciatore guineano classe 1997, invitandolo con modi poco gentili a lasciare la squadra giallorossa. L'ex Napoli ha reagito scendendo dall'auto per affrontarlo verbalmente.

Il fatto è stato confermato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor, in programma domani all'Olimpico, dall'allenatore della Roma José Mourinho.

"L’episodio è niente, non è un episodio di aggressività fisica, è di parole che hanno provocato una piccola reazione, non è un dramma e non c’è niente di speciale".