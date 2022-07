Battesimo del goal per Bellanova: l'Inter ne segna otto al Novara

I nerazzurri di Simone Inzaghi battono la formazione di Marco Marchionni nell'allenamento congiunto: doppietta per Lautaro Martinez.

L'Inter di Simone Inzaghi continua il percorso del suo precampionato al Suning Training Centre di Appiano Gentile: i nerazzurri nella giornata di oggi hanno ospitato il Novara per un allenamento congiunto.

Giorno 23 luglio l'Inter affronterà il Lens in amichevole, reduce dalla vittoria contro il Lugano (1-4) e dal pareggio contro il Monaco (2-2).

Dall'altra parte, il Novara ha riconquistato nella passata stagione la Serie C, pur perdendo in Poule Scudetto di D, in semifinale contro la Recanatese: in panchina c'è una vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Juventus Marco Marchionni.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad Appiano, comunque, il match ovviamente non ha storia: due tempi da 45 minuti per le due formazioni, con 8 reti finali in favore dell'Inter.

I nerazzurri sono andati in goal con Barella, Dzeko, Lukaku, Zanotti, con l'autogoal di Ciancio, la doppietta di Lautaro Martinez e la rete, la prima con la formazione di Inzaghi, di Raoul Bellanova.

Il laterale, arrivato dal Cagliari nelle scorse settimane, era già sceso in campo contro il Lugano nel primo test match di questo precampionato.

In termini di divisione dei goal, tre di questi sono arrivati nel primo tempo (Barella, Dzeko, Bellanova) e cinque nel secondo (Lautaro Martinez, Lukaku, autogoal di Ciancio, Zanotti e Lautaro Martinez).

Per il Novara, invece, rete di Bortolussi: le prossime sfide dell'Inter, oltre a quella con il Lens, saranno contro il Lione e il Villarreal, prima di entrare in clima campionato.