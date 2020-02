Bastoni spiega il numero 95: "L'anno di nascita di mio fratello"

Alessandro Bastoni è una delle rivelazioni dell' in questa stagione. Antonio Conte ha fatto del difensore classe 1999 un titolare della sua squadra, a discapito di un mostro sacro come Godin.

Guarda l'intervista completa a Bastoni su Inter TV, disponibile su DAZN

Il difensore dell'Inter è stato il protagonista "Unboxing", trasmissione di Inter TV disponibile sui palinsesti di DAZN. Bastoni ha spiegato il motivo della scelta del suo numero di maglia, ovvero il 95.

"Si tratta di una storia facile, che parte quando ho ricevuto la chiamata dall' per la prima squadra. Avevo fatto una promessa a mio fratello, siamo cinque e siamo una famiglia molto legata, quindi gli ho detto che avrei indossato la maglia con il suo anno di nascita, il 95. Così anche al e all'Inter ho fatto la stessa cosa, è un modo per avere lui in campo con me, ma un po' tutta la mia famiglia".