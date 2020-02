Bastoni ammonito e squalificato: salterà il derby Inter-Milan

Oltre a Lautaro Martinez, contro il Milan l'Inter dovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni: l'ex Parma era diffidato e a Udine è stato ammonito.

L' sorride, perché sbancando Udine non perde distanza dalla e si tiene stretta il secondo posto. Ma soltanto parzialmente. Perché, in attesa del derby contro il in programma tra una settimana, i problemi per Antonio Conte non mancano.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se prima del posticipo i nerazzurri si ritrovavano già costretti a fare a meno di Lautaro Martinez, ora devono aggiungere un'altra defezione certa all'elenco: quella di Alessandro Bastoni, un altro che dovrà giocoforza assistere al derby dalla tribuna di San Siro.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

L'ex difensore del era diffidato alla vigilia del match contro l' e, all'inizio della ripresa, si è visto sventolare in faccia un cartellino giallo, il quinto della sua stagione. Inevitabile la squalifica per un turno, che diventerà ufficiale con il classico comunicato del Giudice Sportivo.

A una settimana dalla grande sfida, è probabile quindi che Conte si affidi all'esperienza di Diego Godin, titolare all'andata e autore di una buona prestazione. L'ex Atletico sul centro-destra, de Vrij in mezzo e Skriniar sul centro-sinistra. Con Bastoni costretto a soffrire da semplice tifoso.