Barzagli e la sua avventura alla Juventus: "Paratici mi ha cambiato la vita"

Andrea Barzagli si è meritato un posto tra le grandi bandiere della . In otto anni e mezzo di militanza, non solo ha vinto otto Scudetti, quattro Coppe e quattro Supercoppe Italiane, ma ha costituito con Buffon, Bonucci e Chiellini uno dei pacchetti difensivi più forti della storia del calcio italiano.

Barzagli, che recentemente ha annunciato il suo addio al calcio giocato, in un’intervista JTV ha svelato come è approdato alla .

“Non so come mai, ma il nostro direttore Paratici veniva a vedermi a . Mi ha svoltato la vita e la carriera. Ho sempre sognato di andare in una grande squadra, speravo di andarci dopo il Mondiale, ma erano tutte attrezzatissime e quindi ho scelto di andare in . Li ho vinto un campionato incredibile con una squadra che mai aveva vinto nella sua storia, poi è arrivata al Juve ed ho detto subito sì. Con lo Stadium poi è cambiato tutto, l’inaugurazione ci ha fatto capire cosa vuol dire la Juve. Il primo Scudetto ci ha lanciato, poi la bravura del presidente, il club, il marketing hanno fatto il resto ed hanno portato giocatori importanti, ultimo tra i quali Cristiano Ronaldo”.