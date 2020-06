Barreto-Sampdoria, divorzio a causa del Coronavirus: "Ha fatto un casino"

Edgar Barreto rivela il motivo della risoluzione del contratto con la Sampdoria: "Il virus ha fatto un casino, ho anticipato i tempi di un mesetto".

La notizia è di pochi giorni fa e ha lasciato di sasso i tifosi della e non solo: Edgar Barreto ha risolto consensualmente il suo contratto con i blucerchiati, che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno.

Intervistato da 'Il Secolo XIX', il centrocampista paraguaiano ha rivelato il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione inaspettata, proprio a ridosso della ripartenza della .

"Ho rescisso il contratto. Non si erano creati i presupposti giusti per il prolungamento… il Covid poi ha fatto un casino… la priorità per me è dare tranquillità alla mia famiglia… tanti dettagli, grandi o piccoli, che mi hanno portato a prendere questa scelta. Mi è dispiaciuto tantissimo chiudere così, diciamo che ho anticipato i tempi di un mesetto. Senza questo maledetto virus sarei arrivato regolarmente alla fine del mio contratto".

Tutta colpa del Coronavirus dunque, ma di smettere definitivamente Barreto non ha proprio voglia.

"Sì, non smetto. Sto facendo il corso per allenatore ma se capita l’occasione, se c’è la possibilità, voglio giocare ancora e togliermi qualche altra soddisfazione. Se qualcuno pensa che io abbia rescisso perché non sto bene fisicamente, sbaglia".

L'ex è stato uno dei tesserati della Sampdoria ad aver contratto il virus, vissuto in prima persona.

"Sono stato influenzato un paio di giorni, un po’ di pesantezza agli occhi, poi stop. Però la mia grande paura era di trasmetterlo alla mia famiglia. E anche adesso, non me la sentirei di rischiare. In tanti dicono che una volta passato uno resta immune. Ma non ci sono certezze. Anche nel nostro spogliatoio a qualcuno è capitato di guarire e poi risultare di nuovo positivo. Riprendere a giocare significa anche andare in trasferta, viaggiare, dormire in albergo, incontrare persone. E per quante precauzioni tu possa prendere, non puoi mai sentirti sicuro...".

Barreto è già alla ricerca di una nuova sistemazione per il futuro e del riscatto personale dopo una stagione da dimenticare: per lui solo due apparizioni in campionato, di cui l'ultima risalente allo scorso 30 ottobre al 'Ferraris' contro il .