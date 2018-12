Barcellona, Valverde 'rassicura' l'Inter: "Vogliamo battere il Tottenham"

Ernesto Valverde promette il massimo impegno del suo Barcellona col Tottenham, con l'Inter spettatrice interessata: "Rispettiamo la Champions League".

Archiviata la sconfitta di Torino con la Juventus, l'Inter può concentrarsi esclusivamente sulla Champions League: per qualificarsi agli ottavi, i nerazzurri devono sperare che il Tottenham non batta il Barcellona al 'Camp Nou' e fare un risultato migliore degli inglesi contro il PSV a San Siro, ormai eliminato e fuori anche dal discorso Europa League.

Blaugrana possibili alleati dunque, con il tecnico Ernesto Valverde che ha parlato dopo la netta vittoria nel derby con l'Espanyol: "L'Inter può stare tranquilla, il Barcellona scenderà in campo per vincere a prescindere dai giocatori che sceglierò per la partita".

Barcellona già qualificato come primo del girone: "La Champions è una competizione che rispettiamo, ogni partita va giocata al massimo. Di sicuro le mie scelte saranno fatte in relazione ai nostri interessi e non a quelli dell'Inter".

Dichiarazioni chiare che faranno felice Luciano Spalletti, il quale due settimane fa non aveva nemmeno messo in discussione la professionalità dei giocatori catalani. Soprattutto a questi livelli.